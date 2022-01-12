 

Стефанчук ответил телеканалу “Рада” на сообщение о своей “смерти” песней российской рок-группы

12.01.2022, 2:35, Новости дня
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Стефанчук опубликовал клип российской рок-группы “Чайф” на песню “Не спеши”, в которой, в частности, есть слова: “Не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела, у нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить”.

К сообщению спикер Рады прикрепил статус “в приподнятом настроении”.

https://www.facebook.com/ruslan.stefanchuk/posts/10227527166704657

Контекст:

11 января телеканал “Рада” продемонстрировал фотографию Стефанчука во время сообщения о смерти Сассоли. В связи с неудачной версткой текстовых и графических блоков бегущая строка с сообщением о смерти Сассоли “затерялась” на фоне большого изображения Стефанчука. В итоге зрители могли прочитать текст “Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради України. РАПТОВО ПОМЕР”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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