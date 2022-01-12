 

Языковой омбудсмен Украины не наложил ни одного штрафа в 2021 году

12.01.2022, 2:35, Новости дня
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“Сообщаем, что на протяжении 2021 года штрафы на субъектов хозяйствования в соответствии с законом Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” уполномоченным по защите государственного языка не накладывались”, – говорится в ответе на запрос.

В офисе языкового омбудсмена отметили, что за указанный период было вынесено 27 предупреждений субъектам хозяйствования.

“Фокус” подчеркивает, что штраф на сумму до 6,8 тыс. грн грозит только тем, кто в течение года два раза нарушит законодательство о языке.

По данным языкового омбудсмена, всего за 2021 год поступило 3574 жалобы от граждан. Больше всего обращений касалось деятельности интернет-магазинов и веб-сайтов (1044), а также сферы обслуживания (858).

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, “применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо”, отметил Кремень.

Кремень стал языковым омбудсменом в июле 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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