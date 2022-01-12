В Петербурге прокуратура завела дело о возбуждении ненависти на члена КПРФ

за цитату Сартра.

Прокуратура Петербурга завела дело о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) на члена КПРФ Алексея Филиппова за цитату Сартра во «ВКонтакте». Об этом сообщил помощник депутата Заксобрания Петербурга Александр Рогожкин в своем телеграм-канале.

В 2017 году Филиппов сделал репост публичной страницы «Коммунисты Могилевщины» с цитатой философа Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — с*****ь [негодяй]». Юрист петербургского отделения КПРФ и защитница Филиппова Татьяна Дьячкова рассказала изданию The Insider*, что в 2020 году прокуратура обратилась в СПбГУ с просьбой провести экспертизу цитаты.

Также прокуратура обратилась в центр «Э» с просьбой выявить всех лиц, разместивших цитату Сартра в соцсети. Силовики обнаружили 28 человек, опубликовавших цитату, в России, и еще 15 — за пределами страны. The Insider отмечает, что ее «активно публиковали группы коммунистов».

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По результатам экспертизы Филлипова обвиняют в том, что цитата Сартра «разжигает ненависть или вражду по признаку политической и идеологической направленности». Юрист сообщила, что статья 20.3.1 КоАП такой формулировки не содержит. По перечисленным в статье признакам эксперты признаков возбуждения вражды не нашли.

Сегодня в Приморском районном суде Петербурга состоялось заседание с участием Филиппова. Защита приобщила к делу около 30 листов с «оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра». Заседание отложили на 20 января.

Афоризм Сартра записал и привел в своей работе «Что именует имя Саркози?» современный французский философ Ален Бадью. Слово, которым Сартр якобы именует «всякого антикоммуниста», также иногда переводят как «собака».

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