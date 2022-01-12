 

Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год

12.01.2022, 1:45, Новости дня
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“После сильного подъема в 2021 году мировая экономика вступает в явное замедление на фоне новых угроз, связанных с вариантами коронавируса, а также ростом инфляции, долгом и неравенством доходов, которые могут поставить под угрозу восстановление в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах”, – говорится в докладе.

Согласно новому прогнозу, глобальный рост заметно замедлится и достигнет в 2023 году 3,2%, поскольку неудовлетворенный спрос исчезает, а фискальная и монетарная поддержка сворачивается во всем мире.

“Мировая экономика сталкивается одновременно с COVID-19, инфляцией и политической неопределенностью. Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно пагубны для развивающихся стран, Чтобы вывести страны на благоприятный путь роста, требуются согласованные международные действия и всеобъемлющий набор ответных мер национальной политики”, – отметил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Контекст:

Согласно предыдущему прогнозу Всемирного банка, обнародованному в июле 2021 года, темпы восстановления экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в 2022 году должны были достигнуть умеренного показателя в 4,7%.

При этом, отмечали в банке, восстановление экономики этой группы стран окажется недостаточным для компенсации потерь, понесенных во время рецессии 2020 года, и в 2022 году объем производства окажется на 4,1% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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