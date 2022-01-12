Дочь Назарбаева вывела из страны более $300 млн, на которые купила дом в Лондоне и самолет – СМИ

Детали финансового положения Назарбаевой стали известны из-за ее конфликта с двумя бывшими финансовыми управляющими. В 2016 году дочь экс-президента Казахстана подала на них в британский суд, обвинив в мошенничестве и незаконном присвоении средств. Она потребовала от них £165 млн. Иск был урегулирован соглашением сторон, однако о нем стало известно только сейчас.

Назарбаева рассказала одному из финансовых управляющих, что в 2006 году получила около $325 млн за счет продажи своих долей в некоем бизнесе. $312 млн были выведены из Казахстана, поскольку Назарбаева сочла, что ей опасно держать средства на родине.

По данным журналистов, Назарбаева на эти деньги купила частный самолет Challenger Bombardier за $25 млн. Также среди ее покупок – дом за £8,75 млн в Хайгейте на севере Лондона, предназначенный для того, чтобы помочь ей получить вид на жительство в Великобритании.

Журналисты утверждают, что дочь экс-президента Казахстана также купила недвижимость в Дубае за $14 млн.

Контекст:

Отец Алии Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана. Он возглавлял страну в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.

После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии “Нур Отан”, о передаче которой нынешнему президенту Касыму-Жомарту Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана. В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – “лидера нации”.

После начала протестов в Казахстане одним из требований протестующих был уход Назарбаева из политики. Токаев 5 января сместил Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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