 

У половины хоккейной команды «Металлург» выявлен коронавирус

12.01.2022, 1:40, Новости дня
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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и хельсинкским «Йокеритом» отменен в связи с болезнью российских хоккеистов, информирует пресс-служба лиги.

Игра «Металлург» – «Йокерит» должна была пройти 13 января. Решение об отмене принято из-за девяти случаев заражения коронавирусом среди игроков «Металлурга», также зафиксировано два заражения у представителей клуба, передает ТАСС.

Этот матч стал 15-й игрой, отмененной из-за вспышек коронавируса в клубах. «Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 48 матчах. «Йокерит» идет четвертым на Западе, имея в активе 62 очка после 46 встреч.

Ранее хоккеисты «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом. Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матч регулярного чемпионата между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» из-за 26 положительных тестов на COVID-19



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