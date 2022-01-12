Москва отвергла обвинение Вашингтона в провоцировании кризиса безопасности

Утверждение первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что РФ своими действиями якобы вызвала кризис в области безопасности, являются переворачиванием фактов с ног на голову в лучших традициях американской администрации, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман Шерман сообщила на своей странице в соцсети Twitter, что проинформировала Североатлантический совет о дискуссиях с Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности в Женеве. В этом сообщении она, в частности, выступила с утверждением, что «Соединенные Штаты привержены совместной работе с союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией».

«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», – в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», – написали российские дипломаты на странице дипмиссии в соцсети Twitter.

«Подобные инсинуации напоминают беспочвенные обвинения бывшего министра обороны [США] Чака Хейгела, который сообщил в 2014 году, что «Россия с ее современной и боеспособной армией стоит на пороге НАТО», – отметили в посольстве.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования РФ о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

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Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия РФ будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности РФ сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).