 

Жена Бориса Щербакова подозревала любовную связь между ним и Еленой Прокловой

12.01.2022, 1:08, Разное
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Татьяна Бронзова призналась, что подозревала романтические отношения между ее мужем Борисом Щербаковым и актрисой Еленой Прокловой. Она увидела откровенную сцену артистов во время игры в спектакле «Валентин и Валентина».
Татьяна Бронзова наблюдала сцену в спектакле «Валентин и Валентина», где ее муж и Елена Проклова целовались в оголенном виде. Жена Бориса Щербакова призналась, что ей часто докладывали информацию о любовных интрижках ее мужа. Она понимает, что ее супруг может влюбляться, и не ревнует его. Татьяна Бронзова сказала, что работа актера часто подразумевает игру в романтических сценах. Она понимает это и строит отношения с мужем на доверии.

Несмотря на то, что Елена Проклова сыграла роль в откровенной сцене с Борисом Щербаковым, Татьяна Бронзова относится с большой симпатией к актрисе. Ранее супруга Щербакова поддержала артистку, когда та заявила о домогательствах со стороны известного актера Олега Табакова в ее юном возрасте.

Источник: www.vokrug.tv



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