Названы симптомы высокого тестостерона

Врачи рассказали, что плохой сон, нарушение менструального цикла, избыточный рост волос, проблемы кожного характера свидетельствуют о высоком тестостероне у женщин.

Тестостерон представляет собой гормон, который вырабатывается в яичниках, надпочечниках и тканях нервной системы. Доктор Виктория Прилепская рассказывает, что эстрогены вместе с тестостероном влияют негативно на женский организм и его репродуктивную систему.

Высокий уровень андрогенов может спровоцировать синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и сказывается на здоровье именно так:

– депрессия;

– усталость и вялость;

– киста яичников;

– нарушение менструального цикла;

– чрезмерный рост волос.

Тестостерон высокого уровня может привести к сахарному диабету, гипертонии (повышенному артериальному давлению) и снизить чувствительность тканей к воздействию инсулина.

Также низкий уровень тестостерона может негативно влиять на женский организм и привести к проблемам со здоровьем, таким как потеря массы тела, вялый и усталый вид, депрессивное состояние, пониженное либидо. Может резко себя повести в стрессовых ситуациях и бурно проявиться менопауза.

Источник: novostivl.ru