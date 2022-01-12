Названы симптомы высокого тестостерона
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Врачи рассказали, что плохой сон, нарушение менструального цикла, избыточный рост волос, проблемы кожного характера свидетельствуют о высоком тестостероне у женщин.
Тестостерон представляет собой гормон, который вырабатывается в яичниках, надпочечниках и тканях нервной системы. Доктор Виктория Прилепская рассказывает, что эстрогены вместе с тестостероном влияют негативно на женский организм и его репродуктивную систему.
Высокий уровень андрогенов может спровоцировать синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и сказывается на здоровье именно так:
– депрессия;
– усталость и вялость;
– киста яичников;
– нарушение менструального цикла;
– чрезмерный рост волос.
Тестостерон высокого уровня может привести к сахарному диабету, гипертонии (повышенному артериальному давлению) и снизить чувствительность тканей к воздействию инсулина.
Также низкий уровень тестостерона может негативно влиять на женский организм и привести к проблемам со здоровьем, таким как потеря массы тела, вялый и усталый вид, депрессивное состояние, пониженное либидо. Может резко себя повести в стрессовых ситуациях и бурно проявиться менопауза.
Источник: novostivl.ru
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