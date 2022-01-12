Совершивший суицид начальник полиции в Казахстане приказывал не открывать огонь по участникам беспорядков – СМИ

По их словам, сотрудники правоохранительных органов покинули здание департамента полиции в ночь с 5 на 6 января, когда на управление была совершена атака. Как рассказали полицейские, при открытых столкновениях риск задеть мирных жителей во время перестрелки был слишком высок.

Подчиненные Сулейменова уверены, что в его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения.

Сослуживцы рассказывают, что участники беспорядков заранее взяли с собой “болгарки”, с помощью которых вскрыли металлические двери в оружейную комнату. Арсенал полицейских оказался в руках злоумышленников.

О смерти Сулейменова стало известно 10 января. Журналисты писали, что после протестов и столкновений митингующих с силовиками в отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они “приступили к выполнению задач” в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, а 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”.

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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