Протесты в Казахстане и коронавирусные рекорды. Главное за день

Протесты в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства и назначил нового премьера. Предыдущее правительство было отправлено в отставку на фоне протестов. Девять чиновников сохранили свои места.

Также Токаев сообщил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, через два дня начнется вывод контингента. “Миротворцы” от ОДКБ заявили, что уже разрабатывают план, как покинуть Казахстан.

По последним данным, за время протестов в Казахстане задержали почти 10 тыс. человек.

Украина поднялась в рейтинге престижности паспортов

В обновленном индексе паспортов от компании Henley & Partners украинский паспорт поднялся на две позиции и находится на 35-м месте в мире.

Сейчас без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 141 страну.

Ситуация с коронавирусом в мире

Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает, что в течение 6–8 недель более половины европейцев будет инфицировано штаммом коронавируса “Омикрон”.

В США выявили 1,35 млн новых случаев COVID-19 за сутки. Это мировой рекорд. Также в США за 24 часа госпитализировали 136 604 пациента с коронавирусной инфекцией – это новый максимум в стране.

Рекордные показатели фиксируют и во Франции – более чем 350 тыс. за сутки.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировано 5429 новых случаев COVID-19. 219 больных COVID-19 умерли, попали в больницу 915 пациентов.

Количество украинцев, получивших две дозы вакцины от COVID-19, превысило 14 млн человек.

В украинском Минздраве сообщили, что планирует рассмотреть вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет ориентировочно с апреля.

Ситуация на Донбассе и возле украинской границы

Украинская разведка сообщила, что оккупационные войска РФ на Донбассе находятся в боевой готовности. По данным разведки, российские оккупанты также проводят доукомплектование воинских частей оперативной группировки в ОРДЛО.

Издание The New York Times написало, что президент России Владимир Путин вынужден был отложить возможное вторжение в Украину до весны в связи с неблагоприятными погодными условиями для передвижения военной техники.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—