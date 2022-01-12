Британцы высказались за отставку Бориса Джонсона

Две трети британцев заявили, что премьер-министр Борис Джонсон должен уйти в отставку, вероятно, на их мнение могла повлиять вечеринка на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса.

Опрос проведен компанией YouGov для Sky News, участвовал 5931 взрослый британец. Респондентов спрашивали, считают ли они, что Джонсон должен уйти в отставку. Согласно полученным результатам, 56% ответили да, 27% – нет, еще 17% не смогли ответить на вопрос, передает РИА «Новости».

Авторы опроса отметили, что к результатам необходимо относиться с осторожность, учитывая погрешность и методологические вариации.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки, которая могла проходить в мае 2020 года в его резиденции на Даунинг-стрит. Ранее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, его разослали порядка 100 адресатам от помощника Джонсона Мартина Рейнольдса в мае 2020 года во время карантина.