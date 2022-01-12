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12.01.2022, 0:59, Новости дня
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Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», – написал Ефимович на своей странице в соцсети Facebook.

Обстоятельства смерти журналиста не уточняются.

Зеленский вел программу «Билет в Большой» на «России-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».



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