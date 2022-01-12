Ученый Болков заявил, что новый штамм «Дельтакрон» не представляет сильной угрозы

На Кипре был обнаружен новый штамм коронавируса – «Дельтакрон». Он не сильно опасный для человеческого организма, хоть и болезнь переносится тяжело, заявил ученый Михаил Болков.

Он сообщил, что на сегодняшний день выявлено 25 случаев заражения новым штаммом. Обнаружил его профессор университета на Кипре, и свое открытие ошибкой он не считает.

Новый ковид-штамм отличается от предыдущих. Пациенты переносят болезнь тяжелее и большинство из них нуждались в госпитализации. Михаил Болков подчеркнул, что «Дельтакрон» объединяет симптомы двух предыдущих штаммов.

По мнению ученого, этого стоило ожидать. Ведь новые комбинации гриппа появляются именно так. Кипрский профессор успокоил и сказал, что вскоре «Дельтакрон» исчезнет, так как он менее заразный. Смертность при новом штамме «Дельтакрон» невысока, но клинических доказательств этому пока нет.

Источник: gazeta.spb.ru