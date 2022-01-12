Облепиха обогащает организм полезными веществами и замедляет процессы старения

Известный диетолог Наталья Рубцова пояснила об уникальности ягод облепихи. Она пояснила о том, что облепиха содержит множество микроэлементов, минералов и витаминов. Ее полезные свойства были известны издавна. Антиоксиданты в ягоде обеспечивают организм не только стойким иммунитетом, но и замедляют его старение в целом.

Народные лекари применяли ягоду при лечении простуды и укреплении иммунитета. Это природное средство является альтернативой химическим лекарственным препаратам, и не только для лечения простудных заболеваний. Содержание флавоноида кверцетина обеспечивает защиту прежде всего сердечно-сосудистой системы организма, нормализует давление. Рубцова сообщила, что ученым удалось подтвердить в ходе проведенных исследований пользу антиоксидантов в профилактике таких заболеваний, как тромбообразование.

Немаловажную роль в составе облепихи также играют моно- и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в большом количестве. Уникальную ягоду применяют в косметологическом направлении, изготавливая масло. Применение масла плодотворно сказывается на коже, делая ее более эластичной, повышает регенерацию.

Подводя итоги беседы, диетолог подчеркнула, что на ее взгляд, основным полезным критерием природного антиоксиданта является способность замедлять старение. Регулярное употреблени, как в пищу, так и в косметических целях снижает риски хронических воспалительных процессов в организме.

Источник: solenka.info