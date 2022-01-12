«Постоянно ощущала на себе тяжёлые взгляды»: Ирина Розанова рассказала о популярности Павла Прилучного у женщин

В Москве состоялась премьера комедийного сериала «Предпоследняя инстанция». Актёры Павел Прилучный и Ирина Розанова, которые снялись в этом телепроекте, пришли на мероприятие вместе. Ирина Розанова пояснила журналистам, как нелегко ей пришлось из-за большой популярности партнёра.

Павел Прилучный был на премьере без своей нынешней избранницы Мирославы Карпович (более всего известна по сериалу «Папины дочки»). Вероятно поэтому поклонницы буквально атаковали актёра с просьбами сфотографироваться. Журналисты – по большей части журналистки – тоже окружили знаменитость.

Ирина Розанова рассказала, что огромная популярность Павла Прилучного вызвала у неё самой некоторое неудобство. Поклонницы очень ревниво реагировали на совместную работу и высказали ей немало претензий в соцсетях. Она отметила, что работать вместе было очень интересно, но повсюду актрису преследовали тяжёлые взгляды влюблённых в артиста девушек.

«Предпоследняя инстанция» – фэнтезийный сериал от онлайн-кинотеатра Okko. Герои Ирины Розановой и Павла Прилучного распределяют души: они решают, куда отправить человека после смерти.

Источник: bimru.ru