Специалисты ЕМА одобрили производство вакцины “Спутник-V”

Специалисты Европейского медицинского агенства (ЕМА) одобрили производство вакцины “Спутник-V”. Об этом объявил заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов.

“Спутник-V” утверждён в 70 странах с общей численностью около четырёх миллиардов людей. По числу принятых разрешений вакцина стоит на втором месте в мире. Её результативность составляет 97,6% по итогам анализа данных привитых людей в России.

Запрос на получение сертификата о препарате обсуждают ВОЗ и ЕМА, РФ обеспечила надлежащими документами. Западные массмедиа с ссылкой на источники сообщали, что регулятор даст распоряжение в первой четверти 2022 года.

В первых числах октября прошлого года министр охраны здоровья Михаил Мурашко после съезда представителей США в городе Женева объявил, что остался лишь организационный процесс, так как никаких преград принятия “Спутник-V” нет.

Источник: ria.ru