Центр Гамалеи сообщил о наступлении омикрон-штамма

Замглавы Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов предупредил, что на Россию наступает омикрон-штамм COVID-19. По словам ученого, ожидаются высокие показатели заболеваемости данным видом коронавируса.

Денис Логунов во время интервью на Youtube-канале «Соловьев Live» ответил довольно кратко на вопрос, накроет ли «омикрон» страну: «Абсолютно». Он также подчеркнул, что нельзя надеяться на легкость преодоления данного штамма.

По словам доктора, даже снижение на 60-70% количества госпитализированных пациентов и уровня летальности не сможет умалить беспрецедентно высокую заболеваемость от этой разновидности вируса.

Напомним, начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра ФТМ, профессор Александр Чепурнов ранее предупредил о возможном возникновении новых гибридов омикрона в результате объединения с другими штаммами. При их одновременном попадании в организм пациента штаммы будут мутировать, влияя друг на друга.

Источник: ria.ru