Малышева предупредила, что новогодние праздники могут стать причиной образования тромбов

Елена Малышева предупредила телезрителей, что новогодние праздники могут повлиять на их здоровье. Причиной тому является риск образования тромбов, и это особенно актуально в зимний период.

Елена Малышева и Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, вследствие чего увеличивается риск образования тромбов. Первой причиной является употребление спиртных напитков, из-за которых обезвоживается организм, затем сгущается кровь. Также влияние имеет температура и влажность – как правило, зимой в помещениях сухой воздух, потому кожа не насыщается достаточным количеством воды, это приводит к уменьшению жидкой части крови.

Ведущие отметили еще одну причину, по которой могут образоваться тромбы. На новогодние праздники многие предпочли отправиться в другие страны, выбрав такой вид транспорта, как самолет, а долгое нахождение в сидячем положении приводит к застою крови, следственно – увеличивается риск возникновения тромба. Малышева просит зрителей внимательно отнестись к своему здоровью и стараться вести активный образ жизни.

Источник: nation-news.ru