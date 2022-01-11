 

В Греции разрешили четвертую прививку от коронавируса. Но не всем

11.01.2022, 23:32, Новости дня
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Четвертую прививку в стране намерены делать людям с ослабленным иммунитетом. Очередную дозу вакцины они могут получить через три-шесть месяцев после введения третьей дозы.

Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус подчеркнул, что четвертая прививка для всего населения одобрена не была, и речь идет об “очень конкретных группах” такой вакцинации.

Сейчас в Греции обсуждают слова главу стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери, который высказался “против четвертой дозы для населения в целом”, отмечает Kathimerini. Он считает, что непрерывные дозы вакцины “создают проблемы с иммунным ответом”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года, на 11 января сделано, по данным ВОЗ, почти 9,2 млрд прививок.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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