В Чехии в три раза сократили срок мужчине, которого обвиняли в войне против Украины на Донбассе

В сентябре прошлого году Новачека осудили на 20 лет за участие в войне на Донбассе, сообщало “Радіо Свобода”.

Согласно материалам дела, он отправился на оккупированную часть Донбасса в июле 2015 года и находился там до февраля 2016-го, чтобы принять участие в боевых действиях против украинских войск. Там он прошел военную учебу, получил оружие и снаряжение и выполнял такие задачи, как разведка, несение караула и патрулирование, а также участвовал в боях с украинскими войсками “с намерением нанести им ранение или смерть”.

Новачек признал, что ездил в Украину и жил там в казармах среди боевиков. Но он утверждал, что не участвовал в боевых операциях. По его словам, он поехал на оккупированную часть Донбасса, чтобы быть там с девушкой, с которой познакомился в соцсетях, а когда его начали убеждать вступить в “армию Новороссии”, не согласился и стал гражданским работником группировки “ДНР”, работая на кухне.

Доказательствами участия Новачека в войне были его фотографии в форме и с оружием или разговоры в социальных сетях. Но сам чех утверждал, что только выдавал себя за боевика, чтобы его не высмеивали.

Апелляционный суд пересмотрел дело и пришел к выводу, что нет доказательств участия Новачека в боевых действиях. Ему уменьшили срок с 20 лет до шести.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций на середину июля 2021-го, за время конфликта погибли до 13,4 тыс. человек. С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

Всего в Чехии расследуют около 20 дел против наемников, участвовавших в боях на Донбассе.

Приговор Сукупу – не первый подобный в Чехии. В сентябре прошлого года за участие в войне на стороне боевиков “ДНР” гражданина Чехии Иржи Урбанека приговорили к 20 годам тюрьмы. За аналогичное преступление в Чехии получил срок и гражданин Беларуси Алексей Фадеев – его приговорили к 21 году лишения свободы, а также чех Мартин Сукуп – 21 год.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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