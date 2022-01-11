 

В Москве выдали первый паспорт «негражданина»

11.01.2022, 23:30, Новости дня
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Первый человек получил временное удостоверение личности в Москве, сообщила член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».

Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», – привела слова мужчины правозащитница.

Закон о выдаче лицам без гражданства, временно находящихся в России, удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на десять лет.



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