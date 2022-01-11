 

К концу 2021 года разработчики получили через App Store 260 млрд долларов

11.01.2022, 23:28, Новости дня
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Подводя итоги интернет-торговли за прошлый год, в компании Apple выдали пресс-релиз, в котором сообщили о доходах разработчиков видеригр и программного софта, полученных благодаря фирменному онлайн-магазину App Store.

Совокупный доход разработчиков до конца прошлого года достиг 260 миллиардов американских долларов, заявили в Apple. Значительная часть этих денег в виде комиссионных осела на счетах самого магазина App Store.

Напомним, что данный магазин приложений начал работать в 2008 году. То есть, речь идет о результатах работы за полтора десятилетия. А именно в 2021 году доход определен в сумме 60 миллиардов. Кстати, ровно два года назад Apple публиковал сумму совокупного дохода за всю историю, которая равнялась всего лишь 155 млрд долларам.



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