Windows наконец-то отучили искать драйверы на несуществующих дисководах

Оказывается, до сих пор в операционных системах Windows сохранялась функция автоматического поиска драйверов на флоппи-дисководах. Очень странно, что до сих пор это никого не беспокоила. Дискеты из электронных устройств исчезли так давно, что молодому поколению юзеров приходится пояснять, что это такое.

Все дело было в «Диспетчере задач», который практически не менялся еще с девяностых годов, поясняют специалисты. 27 лет назад такую «привычку» запрограммировали еще в Windows 95. С тех пор она там так и оставалась.

Только в последней версии Windows 11 операционке наконец-то «объяснили», что дисковод она не обнаружит даже при самом большом желании. Обновление для того понадобилось совсем незначительное.