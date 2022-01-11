 

Историки рассказали, как выглядели боевые средневековые лошади

11.01.2022, 23:28, Новости дня
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Как оказалось, рост средневековой боевой лошади в период примерно с четвертого до шестнадцатого века на территории Великобритании был чуть больше одного метра. Зато воинам было не так страшно с них падать, шутят ученые.

Исследования проводили по результатам многочисленных раскопок, во время которых были обнаружены в разных местах останки более двух тысяч боевых лошадей. Их использовали на протяжении 12 веков. Средний рост животных в холке составлял 1 метр и 24 сантиметра. Это больше, чем пони, но не на много.

Интересно, что в кинематографе обычно средневекового воина сажают на подобие шайрской лошади-тяжеловоза, рост которой составляет не менее двух метров. Это тоже британская порода. Но пользоваться ею, когда на тебе доспехи и нужно нести тяжелое вооружение, нет так-то просто.



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