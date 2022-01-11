 

Изображения нового «УАЗ Профи» 2022 года появились в Сети

11.01.2022, 22:58, Разное
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Россияне Филатов Иван и Бузин Дмитрий разработали новую модель фургона и получили патент на «УАЗ Профи» 2022 года нового поколения. Первые изображения новой разработки появились в Сети.
Трехстворчатый кузов представляет главную особенность модели. Двери открываются по бокам, сзади и спереди. «УАЗ Профи» нового поколения можно задействовать при перевозке грузов. Также новый грузовик подходит для сферы торговли. Боковая дверца фургона может служить витриной.

Технические особенности нового грузовика пока не известны. Изменения в моторе вряд ли будут. У стандартного грузовика «УАЗ-Профи» мотор объемом 2,7 литра с мощностью 150 лошадиных сил.

Цена запатентованной модели пока не раскрыта.

Бузин Дмитрий, который является одним из авторов разработки, также занимает должность генерального директора «Коломенского опытно-механического завода».

Источник: www.tver-portal.ru



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