 

Врачи рассказали о риске рака молочной железы у любителей вина

11.01.2022, 22:58, Разное
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Доктора оспорили легенду о пользе бокала вина на ежедневной основе. Это имеет серьёзные последствия, которые могут привести к проблемам с нервной системой, заболеваниям сердца, развитию рака молочной железы.
Совет выпивать один бокал вина каждый день грозит опасностью для организма человека. Это влечёт за собой разного рода нарушения работы органов, проблемы с кожей и смертельные болезни. Доктор медицинских наук Кэрри Лам сообщила, что ежедневное употребление алкоголя даже в умеренных количествах увеличивает риск развития рака молочной железы. В особенности это касается женщин, у которых в семье есть родственники, которые были знакомы с этой болезнью.

Также проходили исследования, где изучали, как влияет спиртное, выпитое один-два раза в день, – и пришли к выводу, что риск заболевания рака молочной железы увеличивается на 40%.

Также диетологи отметили, что регулярное питье алкоголя способствует ухудшению работы сердца на 16%, что может вызвать аритмию, нарушение ритма и проводимости миокарда, вплоть до инсульта.

Источник: rg.ru



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