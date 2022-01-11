Ученые выявили пагубное влияние развода и одиночества на мужчин средних лет

Длительное одиночество пагубно сказывается на здоровье мужчин и может привести к старческому слабоумию, опухолям и преждевременной смерти. Датские исследователи провели эксперимент, который наглядно показывает влияние одиночества и разводов на мужской организм.

Ученые из Университета Копенгагена провели эксперимент и выяснили, что в долгосрочной перспективе развод и одиночество более семи лет пагубно сказывается на здоровье мужчин. На женское здоровье негативного влияния не обнаружено.

В эксперименте участвовали 4800 людей, возрастом от 48 до 62 лет. Ученые отслеживали показатели здоровья, образа жизни, количество расставаний и время одиночества у испытуемых с 1986 по 2011 год. Оказалось, что у мужчин, живших в одиночестве более 7 лет и переживших два и более расставания, наблюдалось повышение уровня воспалительных процессов в организме. Эта естественная биологическая реакция на стресс, которая вызывает затвердение артерий, опухоли, старческое слабоумие, инфаркты, инсульты и преждевременную смерть.

У женщин, которые долгое время находились в разводе, повышения воспалительных процессов не наблюдалось. Объяснение этому исследователи находят в разном образе жизни мужчин и женщин средних лет. Обычно у женщин к этому возрасту формируется более обширный круг друзей и социальных связей, который помогает легче переживать стресс.

Мужчины средних лет в разводе склонны быть в одиночестве, хуже следят за собой, реже ходят к врачам. Совокупность этих факторов и приводит к повышению воспалительных процессов.

Источник: www.dailymail.co.uk