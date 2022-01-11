 

Ученые выявили пагубное влияние развода и одиночества на мужчин средних лет

11.01.2022, 22:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Длительное одиночество пагубно сказывается на здоровье мужчин и может привести к старческому слабоумию, опухолям и преждевременной смерти. Датские исследователи провели эксперимент, который наглядно показывает влияние одиночества и разводов на мужской организм.
Ученые из Университета Копенгагена провели эксперимент и выяснили, что в долгосрочной перспективе развод и одиночество более семи лет пагубно сказывается на здоровье мужчин. На женское здоровье негативного влияния не обнаружено.

В эксперименте участвовали 4800 людей, возрастом от 48 до 62 лет. Ученые отслеживали показатели здоровья, образа жизни, количество расставаний и время одиночества у испытуемых с 1986 по 2011 год. Оказалось, что у мужчин, живших в одиночестве более 7 лет и переживших два и более расставания, наблюдалось повышение уровня воспалительных процессов в организме. Эта естественная биологическая реакция на стресс, которая вызывает затвердение артерий, опухоли, старческое слабоумие, инфаркты, инсульты и преждевременную смерть.

У женщин, которые долгое время находились в разводе, повышения воспалительных процессов не наблюдалось. Объяснение этому исследователи находят в разном образе жизни мужчин и женщин средних лет. Обычно у женщин к этому возрасту формируется более обширный круг друзей и социальных связей, который помогает легче переживать стресс.

Мужчины средних лет в разводе склонны быть в одиночестве, хуже следят за собой, реже ходят к врачам. Совокупность этих факторов и приводит к повышению воспалительных процессов.

Источник: www.dailymail.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Чем можно защититься от вирусов кроме маски

14.04 / РФ приняла решение о строительстве отдельной орбитальной станции

05.07 / Савонарола Урала

08.07 / В Татарстане загорелся большой торговый центр

07.09 / Инсайдеры о реакции Анджелины Джоли на новый роман Брэда Питта: “Она просто в ярости”

21.09 / Бюджетно-сословное послание

28.02 / «Мосгортранс» и метрополитен стали потерпевшими

15.11 / Юлия Михалкова оригинальным образом презентовала косметологический агрегат: “Просыпаешься утром и уже красивая”

07.10 / Высокий уровень холестерина может приводить к боли в разных частях тела

29.06 / Россиян предупредили о коварстве COVID-19 даже при легкой форме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика