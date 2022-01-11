Мнение: Есть только МИГ

Что касается самого “заболевания” – помнится, в былые доковидные времена во время ежегодных эпидемий гриппа и по миллиону в день заражалось, об этом официально сообщали мелким шрифтом на предпоследних полосах газет, но это не становилось событием, поскольку никого особо не волновало. Все привыкли, что грипп он и есть грипп, от него никуда не деться. Поскольку, судя по Европе, у как бы “омикрона” (хотя и до сих пор крайне сомнительно, что это в самом деле новый штамм и его так быстро научились выявлять) летальность примерно как у того же гриппа – собственно, на этом можно было бы поставить точку и забыть о ковиде целиком и полностью.

НО, естественно, нет – “у нас еще осталось столько интересных идей!” Хотя идея, собственно, осталась одна – нет, две: во-первых, сделать проколку регулярной и ПЛАТНОЙ процедурой навсегда, а во-вторых – использовать “эпидемию” для всеобщей куаркодизации. Зловещие следы последнего намерения, кстати, видны и в последних российских законах о введении “цифрового паспорта”. Я вчера давал ссылку, но все ли обратили внимание на один пункт:

“В отличие от обычного паспорта, в электронном документе имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, а также подпись и дата выдачи документа будут размещены на одной странице. При этом срок действия паспорта также обозначен на карточке.

Второй вариант получит название МИГ — мобильный идентификатор гражданина — и будет представлен, соответственно, в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Видали, как мягко стелят, скоты? Публика – дура, наверняка никто и не заметил вот это – “QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий”. А ведь это и есть тот самый цифровой концлагерь в самом чистом виде. Вот он уже – ничего ПРИНИМАТЬ не надо, все уже не просто принято, но и будет введено в 2023 году. “Право на совершение определенных действий” – каких? Кем определенных? Минута пошла! Ответ: ЛЮБЫХ действий. Например, право пойти в магазин и купить себе хлеба. Или – сесть в поезд. Или – жениться. Или – развестись. Что угодно для вашей светлости!

В Европе все это уже введено, и ждать не надо.