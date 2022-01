В Женеве — без сюрпризов

Неделя большой дипломатии между Россией и Западом началась с двусторонних переговоров представителей РФ и США.

Уэнди Шерман и Сергей Рябков. Фото: ЕРА

Как корабль назовешь, так он и поплывет

В Вашингтоне переговоры предпочли назвать «внеочередной встречей» в рамках Диалога о стратегической стабильности, формат которого был согласован на саммите Путина и Байдена в Женеве в прошлом году (прошло уже два заседания — 28 июля и 30 сентября).

В Москве переговоры заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман (оборонные ведомства двух стран на них представляли замминстра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и начальник оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Джеймс Мингус) назвали «переговорами по гарантиям безопасности».

В том, как по-разному их называют две стороны, и заключается ключевая проблема.

Фокус в том, что «гарантии безопасности», которые требует Москва, — письменные обязательства непринятия Украины и других бывших республик СССР в НАТО, вывод американского оружия из Восточной Европы — в Вашингтоне называют темами, которые в Женеве даже обсуждаться не могут (здесь это называют non-starter, то есть дословно «гонщик, не допущенный к старту гонки»). Накануне главных переговоров в воскресенье вечером прошел рабочий ужин делегаций, на котором, цитирую официальное сообщение госдепа, заместитель госсекретаря (Уэнди Шерман) подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы (это о праве Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик, да и самой РФ обратиться с просьбой о членстве в НАТО). Одновременно заместитель госсекретаря подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты «обсудят некоторые двусторонние вопросы с Россией» на встрече в рамках «диалога о стратегической стабильности», но «не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров». Заместитель госсекретаря подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета РФ — НАТО в Брюсселе 12 января (оно соберется впервые с июля 2019 года, и американскую делегацию вновь возглавит Шерман) и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января. Главная цель всей этой дипломатии, как говорят в НАТО и ЕС, — не допустить российской агрессии против Украины. В случае же агрессии Москве грозят беспрецедентными санкциями, способными нанести огромный урон энергетическому и финансовому сектору, но предпочитают на официальном уровне не вдаваться в детали, говоря, что Москва представление об уровне санкций получила. Как пояснил госсекретарь Энтони Блинкен, Украина находится в позиции, когда к ее голове приставлен пистолет. А опасения Москвы, что Украина может представлять угрозу для России, госсекретарь сравнил с заявлениями лисы о том, что она вынуждена напасть на курятник, потому что тот несет для нее угрозу.

Но похоже, санкционного сценария не хотят ни в Вашингтоне, ни особенно в Европе, более зависящей от энергетических поставок из России. Поэтому США заранее обозначили темы, о которых они готовы договариваться в Женеве, — ограничение и размещение ракет (собственно, формат SSD, «Диалога о стратегической стабильности», был принят и согласован на саммите Путина — Байдена как начало поиска нового соглашения после СНВ), а также согласование и ограничение размеров военных маневров. США также открыты для обсуждения таких вопросов, как численность американских войск и вооружений в странах НАТО, но, как отмечали представители администрации перед женевской встречей, эти вопросы «пока не в повестке дня». Как пояснил на брифинге старший сотрудник госдепартамента, пока не начнутся переговоры и мы не узнаем, готовы ли представители РФ серьезно и добросовестно вести переговоры или они просто используют их как предлог для заявления, что «дипломатия не может удовлетворить их интересы, поэтому им приходится обращаться к другим средствам». Остальные вопросы — Украина и НАТО — не могут обсуждаться за спиной украинцев и союзников по североатлантическому блоку (принцип nothing about you without you — «ничего не говорить о тебе в твое отсутствие»). То есть Вашингтон в Женеве не возьмет на себя никаких обязательств в отношении «нерасширения НАТО», вывода американских войск и вооружений без консультаций с союзниками.

Как отметил на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома, РФ заявила, что чувствует угрозу в связи с перспективой размещения на Украине наступательных ракетных систем. Как сказал президент Байден президенту Путину, Соединенные Штаты не собираются этого делать. Таким образом, это одна из областей, где «мы можем достичь взаимопонимания, если РФ готова взять на себя взаимные обязательства». РФ также выразила заинтересованность в обсуждении будущего некоторых ракетных систем в Европе в соответствии с договором о РСМД, который, по версии США и НАТО, РФ нарушила, а администрация Трампа вышла из него. «Мы открыты для обсуждения и этой возможности, опять же, при полном участии наших союзников», — отметил чиновник.

Показательно, что

представитель Белого дома призвал западные СМИ не верить сообщениям российской прессы, которая, по его мнению, может распространять сообщения о том, что Вашингтон пошел на всяческие уступки.

Это, по словам чиновника, преднамеренная попытка создать разногласия между союзниками «частично путем манипулирования всеми вами». Могу вас заранее заверить, пояснил он журналистам, что никаких твердых обязательств в ходе этих переговоров, которые будут носить «серьезный и конкретный, но ознакомительный характер», не будет. «Все обсуждаемое вернется в Вашингтон для рассмотрения и будет обсуждено с партнерами и союзниками позднее на этой неделе».

Заключение Шерман

В Москве говорили о важности обсуждения российского ультиматума о «гарантиях безопасности» в первую очередь с Вашингтоном, потому что, мол, остальные — просто «саттелиты». Вашингтон, подчеркивая, что главная цель этой недели дипломатии на уровне двух стран, Совета РФ — НАТО и ОБСЕ, сорвать вторжение в Украину, предпочел соблюсти все формальности и первый, очень важный контакт в Женеве, провести максимально открыто — для союзников по НАТО, ЕС и Украины, главного субъекта возможного нового мирового кризиса. Никакой «новой Ялты», передела мира на сферы влияния, где территория бывшего СССР отдается Вашингтоном Путину (нынешние события в Казахстане и в Беларуси в прошлом году, казалось бы, должны подтвердить «авторитет Москвы» на постсоветском пространстве).

Глава американской делегации Уэнди Шерман провела телефонную пресс-конференцию сразу же после завершения переговоров в Женеве. По ее словам, американские официальные лица вели откровенные и прямые обсуждения с российской делегацией в течение почти восьми часов и готовы вскоре снова встретиться для более подробного обсуждения американо-российских вопросов. Российская делегация изложила требования России, впервые представленные в прошлом месяце, включая запрет на дальнейшее расширение НАТО и прекращение деятельности военного альянса в странах Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к нему после 1997 года, сказала Шерман журналистам. По ее словам, американская сторона «твердо» отвергла предложения, которые, по мнению Запада, не могут даже стать темой обсуждения (non-starters). «Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО», — сказала она, настаивая при этом на том, что Соединенные Штаты не будут принимать решения за другие страны без них. Шерман, второй по старшинству дипломат в Госдепартаменте, встретится с союзниками США в Брюсселе в преддверии встречи РФ — НАТО в среду и встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене в четверг. В конце недели официальные лица США и РФ снова обсудят ситуацию, чтобы решить, что делать дальше. Таковы первые итоги первой встречи дипломатов РФ и Запада. Они оказались абсолютно предсказуемы, и прорыва действительно не произошло. Его и не ожидалось.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

