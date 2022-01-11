Мнение: Казахстан станет меритократическим государством

В дополнение к сегодняшним заявлениям https://colonelcassad.livejournal.com/7365107.html Токаева по будущему Казахстану.

1. Казахстан намерен стать меритокраnическим государством. Грубо говоря, почуяв жаренное, власти намерены заставить казахских олигархов делиться, чтобы несколько сократить выросшее до неприличия неравенство в обществе. Теперь в Казахстане будут строить не просто капитализм, а "капитализм с социальной направленностью".

2. Сентября этого года Токаев намерен представить большой пакет структурных социально-экономических реформ, которые должны быть направлены на благо народа Казахстана.

3. Токаев поручил прекратить работу компании "Оператор РОП" аффилированной с Алией Назарбаевой, дочерью Елбасы. Через нее собирался отмененный Токаевым утилизационный сбор. Как ранее утверждалось в прессе, младшая дочь Назарбаева вывела из страны с помощью этой компании 300 млн. долларов.

4. Всех олигархов обяжут сдавать деньги в единой фонд, который будет заниматься улучшением жизни граждан. Кто откажется, по всей видимости могут оказаться в списках пособников гос.переворота.

5. Заявлена необходимость борьбы с непрозрачными госзакупками и картельными соглашениями по госзакупками. Отменен мораторий на проверки участников госзакупок.

6. Если за ближайшие полгода соответствующие ведомства не разработают систему реформирования топливного рынка, то будет сохранено введенное до 1 июля гос.регулирование.

7. Казахстан гарантирует интересы всех иностранных инвесторов и их инвестиций и активов на территории Казахстана.

8. Поставлена задача бороться с бюрократизацией государственного аппарата, который должен стать"ближе к людям" и перейти к содержательному выполнению своих обязанностей.

9. Казахстан должен активно цифровизироваться – сокращаться объем бумаги, очных совещаний и т.п. По этому поводу будет отдельный указ.

10. Озвучен призыв бороться с приписками, приглаженными отчетами и птичьим языком, которым скрывают неприятные факты в социальной сфере.

11. Токаев потребовал усилить борьбу с безработицей и принять программы господдержки для безработной молодежи.

12. Все указанные меры направленны на выработку нового общественного договора. Старый де-факто приказал долго жить в январе 2022-го года.

И еще.

1. В Кремле заявили, что вопрос вывода войск ОДКБ является исключительной прерогативой Казахстана. Также в Кремле заявили, что не знают, где Назарбаев.

2. МИД КНР заявил, что стабильностью Средней Азии должны заниматься Россия и Китай. Остальные – в сад. Также китайцы заявили, что Назарбаев не у них. Мол он Астане.

В целом.

Назарбаев фактически легитимизирован как главный косвенный виновник кризиса. так как все что порицает Токаев, связано с правлением Назарбаева. Все пороки, которые бичует Токаев, плод правления "лидера нации". Начав свое восхождение к вершинам власти в 1986 году с протестов, политическую карьеру Назарбаев также заканчивает в результате протестов, которые рикошетом ударили по его "наследию". Пестуемый культ личности Елбасы рушится прямо на глазах, а его клан хоть и уцелеет, но очень сильно потеряет в влиянии и деньгах (впрочем, насчет их денег я бы не переживал, учитывая, сколько всего было выведено за рубеж). На старости лет он проиграл если не все, то очень многое.

Токаев после сегодняшних заявлений окончательно утвердился в роли полновластного правителя Казахстана, который будет править с оглядкой на Россию и Китай. Относительно обещанных изменений в Казахстане, тут конечно стоит подождать реальных дел, потому что популистские заявления делать все горазды. Если хотя бы половину из обещанного Токаев сможет сделать, то для обычных казахов в долгосрочной перспективе произошедшее даже принесет определенную пользу.

Ну а эра Назарбаева сегодня завершилась.

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