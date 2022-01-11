 

В Греции гомосексуальным и бисексуальным мужчинам разрешили быть донорами крови

11.01.2022, 22:48, Новости дня
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Теперь обновленная форма, которую заполняют потенциальные доноры, не содержит пунктов об однополых сексуальных отношениях.

Прежняя форма для доноров крови включала положение о том, что мужчина не может быть донором, если с 1977 года он хотя бы раз вступал в половую связь с другим мужчиной.

По данным портала Equaldex, посвященного секс-меньшинствам, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, до сих пор запрещено сдавать кровь в 56 странах. Среди них Китай, Тайланд, Австрия, Хорватия, Эстония, Турция, Алжир.

В некоторых странах действуют ограничение на донорство для гомосексуальных и бисексуальных мужчин. К примеру, в Бельгии, Чехии, Финляндии и некоторых других странах мужчины могут быть донорами крови, если с момента однополой сексуальной связи у них прошло не менее одного года, а во Франции, Канаде и США – не менее трех месяцев.

Запрет на донорство крови для мужчин, практикующих секс с мужчинами, был введен во многих странах в разгар эпидемии ВИЧ/СПИД.

Контекст:

До апреля 2021 года в Украине тоже действовал запрет на донорство для гомосексуалов. Об отмене запрета стало известно 15 апреля.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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