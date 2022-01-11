 

МВД Украины будет заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи

11.01.2022, 22:48, Новости дня
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Решение о создании группы было принято на встрече руководителей и представителей органов исполнительной власти.

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что закон “Об основах национального сопротивления”, вступивший в силу с начала 2022 года, предусматривает создание в учебных заведениях курсов, на которых будут формировать базовые военные навыки.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет добавил, что в учебных заведениях уже есть инициативы военно-патриотического воспитания, однако они нуждаются в систематизации.

Контекст:

В школах Украины есть обязательный для изучения в 10-11 классах предмет “Защита Украины”. Его цель – предоставление учащимся знаний и умений для обороны страны и умение действовать в чрезвычайных ситуациях, сообщали в Министерстве образования и науки Украины.

1 января 2022 года вступил в силу закон “Об основах национального сопротивления”, принятый Верховной Радой в июле 2021 года. Он предполагает создание в учебных курсов для учащихся для формирования у них базовых военных навыков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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