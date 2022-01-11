Стало известно о дефиците антидепрессантов в РФ на фоне пандемии

Из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19 крупные аптечные сети РФ сообщили о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин.

«В последнее время, в связи с пандемией COVID-19, отмечается значительный рост спроса на препарат «Золофт» в различных странах. Вследствие этого происходят задержки поставок препарата, в том числе в Россию», – цитирует «РБК» источника в американской компании Viatris, которая выпускает лекарственное средство.

«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, – это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление: Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», – сказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

«Квоты препарата на поставки в Россию могут быть сокращены из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии. Так как дефицит есть и по другим группам антидепрессантов», – заявили в компании-дистрибьюторе «Пульс».

Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), однако, по данным DSM Group, в госсегменте участвует лишь незначительная часть препарата – менее 10% от общего объема.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии. По ее словам, в пессимистичном варианте число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных цифр.