Хоккеисты и тренеры «Спартака» заразились коронавирусом

В московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» десять игроков заразились коронавирусом, сообщила пресс-служба команды.

Коронавирус также выявлен у трех тренеров московского клуба, передает ТАСС.

В четверг «Спартак» должен провести гостевой матч регулярного чемпионата против московского «Динамо». Об изменениях в графике игр команды будет сообщено позднее.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 48 матчах.

Ранее коронавирус выявили у половины хоккейной команды магнитогорского «Металлурга». Днем ранее коронавирусом заразились 26 хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева». В прошлую пятницу результаты тестов на коронавирус дали положительные результаты у трех игроков и двух тренеров московского хоккейного клуба ЦСКА.