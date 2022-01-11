 

В компании Amazon представили дальнобойный шлюз интернета вещей

11.01.2022, 22:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оставаться в онлайн даже тогда, когда твоего «родного покрытия» нет в радиусе восьми километров. Это идея еще вчера казалась фантастической, а сегодня разработчики из компании Amazon воплотили ее в жизнь при помощи сети Sidewalk.

Дело в том, что стабильный сигнал при помощи Wi-Fi трудно обеспечить на большой территории. Домашние роутеры, как известно, работают только в ограниченном пространстве. Но что делать, если нужно обеспечить работу перемещающихся по территории крупного объекта устройств, входящих в систему интернета вещей? И тем более, как обеспечить работу IoT, например, в кузове грузовика, который быстро двигается по автомагистрали?

Решение состоит в том, чтобы «научить» принимающее и передающее устройство использовать сигналы любых других источников. Оказалось, что сделать это не так уж трудно, отмечают в компании Amazon. В радиусе до 8 километров точно что-нибудь найдется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / И.о. ректора университета в Черкасской области организовал незаконную схему с землей вуза – СБУ

23.06 / Нефть подорожала на данных о снижении ее запасов в США

20.04 / “Страх, в котором жила, умер вместе с ним”. Пережившая нападение журналистка Луговая сообщила о смерти обвиняемого

01.07 / В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

04.06 / Нардеп Булах об антитабачном законопроекте: Впервые за 10 лет Верховная Рада сделала шаг к комплексному усилению антитабачного законодательства

07.12 / NBC – COVID-19 стал ведущей причиной смерти в США

23.09 / Поздняков предсказал вхождение РФ в пятерку лидеров зимней Олимпиады в Пекине

17.04 / “Единственный компромисс, на который пойдет народ Украины – приговор Путину в Гаагском трибунале”. Бойко и Притула поссорились в прямом эфире

04.10 / Впервые представлена 8К игра для консоли PlayStation

09.09 / Колесникова все еще находится у белорусских пограничников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика