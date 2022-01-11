В компании Amazon представили дальнобойный шлюз интернета вещей

Оставаться в онлайн даже тогда, когда твоего «родного покрытия» нет в радиусе восьми километров. Это идея еще вчера казалась фантастической, а сегодня разработчики из компании Amazon воплотили ее в жизнь при помощи сети Sidewalk.

Дело в том, что стабильный сигнал при помощи Wi-Fi трудно обеспечить на большой территории. Домашние роутеры, как известно, работают только в ограниченном пространстве. Но что делать, если нужно обеспечить работу перемещающихся по территории крупного объекта устройств, входящих в систему интернета вещей? И тем более, как обеспечить работу IoT, например, в кузове грузовика, который быстро двигается по автомагистрали?

Решение состоит в том, чтобы «научить» принимающее и передающее устройство использовать сигналы любых других источников. Оказалось, что сделать это не так уж трудно, отмечают в компании Amazon. В радиусе до 8 километров точно что-нибудь найдется.