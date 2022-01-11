В Интернете появилась новая схема мошенничества с поздравлениями

Как пояснил эксперты по киберезопасности Илья Четвертнев из компании Angara, к новогодним праздникам злоумышленники начали применять в Интернете новую схему мошенничества.

Жертвы получали поздравительные «открытки» и наклейки с амнимацией и без. Но объединяло их одно – наличие ссылок, с которых на устройство закачивался вирус.

Как правило, атакуют смартфоны. Поскольку вслед за Новым годом и Рождеством придут другие праздники, не исключено, что случаев распространения вредоносных программ таким способом станет еще больше. Поэтому пользователям эксперт советует не принимать поздравлений от незнакомых лиц и сомнительных организаций. Количество зараженных таким образом устройств пока не установлено.