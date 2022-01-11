 

В Интернете появилась новая схема мошенничества с поздравлениями

11.01.2022, 22:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как пояснил эксперты по киберезопасности Илья Четвертнев из компании Angara, к новогодним праздникам злоумышленники начали применять в Интернете новую схему мошенничества.

Жертвы получали поздравительные «открытки» и наклейки с амнимацией и без. Но объединяло их одно – наличие ссылок, с которых на устройство закачивался вирус.

Как правило, атакуют смартфоны. Поскольку вслед за Новым годом и Рождеством придут другие праздники, не исключено, что случаев распространения вредоносных программ таким способом станет еще больше. Поэтому пользователям эксперт советует не принимать поздравлений от незнакомых лиц и сомнительных организаций. Количество зараженных таким образом устройств пока не установлено.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / В Раде хотят изучить “пленки Медведчука–Суркова” и скандал с вагнеровцами. Арахамия внес проект постановления о создании ВСК

20.05 / Американские СМИ оценили встречу Лаврова и Блинкена

07.07 / На Украине завели дело против воевавших на стороне ополчения французов

08.09 / Эксперт: Конкурс «Лидеры России» не имеет аналогов в мире

13.11 / Independent – в Туркмении открыли золотой памятник «любимой собаке» президента

01.09 / Прокуратуре Нидерландов не отдали российский отчет по крушению МН17

04.11 / Внутренние переселенцы смогут подать заявление на пособие на портале “Дія”

22.06 / Названо число планирующих посетить Турцию российских туристов

12.12 / Киев заявил о «психологической атаке» на Зеленского из-за «Спутника V»

29.12 / “Для меня главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил. Про себя молчу!” Беременная супруга Джеджулы сделала шокирующее заявление из больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика