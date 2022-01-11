 

Без королевы, но в кругу семьи: как Кейт Миддлтон отметила 40-летие

11.01.2022, 22:34, Разное
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9 января герцогиня Кембриджская, супруга старшего сына принцессы Дианы, отпраздновала свое 40-летие. Кейт Миддлтон по этому случаю надела украшения принцессы Дианы. Выглядела она великолепно. Праздник прошел в узком семейном кругу.

Коррективы из-за пандемии

Кейт Миддлтон традиционно не устраивает шикарные вечеринки по поводу своего дня рождения. Вот и ее юбилей прошел достаточно скромно.

В преддверии праздника были подготовлены три портрета герцогини, которые выставят в Беркшире, где она родилась, и в Сент-Эндрюсском университете, где почти два десятилетия назад учились и познакомились Кейт и Уильям. Также портреты выставят на острове Англси, где пара жила перед свадьбой и после нее.

Поскольку ситуация с коронавирусом в стране не очень хорошая, юбилей герцогиня Кембриджская отметила в узком кругу семьи с супругом, родителями и детьми. На праздник была приглашена и королева, но она от визита отказалась из-за пандемии.

Возможно, летом, когда принц Уильям также будет отмечать свое 40-летие, будет устроена совместная вечеринка. Скорее всего, она состоится в Сандрингеме или Виндзорском замке. Торжества подобного рода и раньше устраивались для того, чтобы знаменательные дни рождения нескольких членов семьи праздновали в один день.



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