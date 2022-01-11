Врач Нуржахан предупредила о главной ошибке при восстановлении после COVID-19

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан пояснила о том, почему после COVID-19 вредно сразу нагружать организм интенсивными тренировками. Также она дала несколько советов, как правильно восстанавливать свою активность после заболевания.

Фаллахи Нуржахан объясняет, что во время течения COVID-19 организм бросает все силы на борьбу с вирусом. Особенная нагрузка ложиться на сердце, легкие и иммунную систему. После выздоровления организму требуется долгое время на восстановление сил. Интенсивные нагрузки сразу после выздоровления могут помешать организму прийти в норму или даже нанести вред. Особенно это касается людей, которые перенесли тяжелую форму коронавируса, с пневмонией и ИВЛ. Таким пациентам противопоказаны физические нагрузки без разрешения на то врача.

Терапевт советует начинать свое восстановление с прогулок на свежем воздухе. Далее можно переходить к быстрому шагу или легкому бегу. И только после того, как человек почувствует себя в норме, можно возвращаться в спортзал.

Нуржахан рекомендует отложить гантели и штанги, отдавая предпочтение простым упражнениям. Главная цель в этот период — помочь организму восстановиться после тяжелого заболевания.

Источник: rsport.ria.ru