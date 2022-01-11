 

Дефицит витамина В12 проявляется странным симптомом на коже

11.01.2022, 22:14, Разное
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Цианкобаламин, или витамин В12, способствует образованию эритроцитов, развитию нейронов и синтеза ДНК. Его дефицит в организме проявляется синяками на коже.
По наблюдениям медиков из Кливленда, такая реакция организма на теле свидетельствует о дефиците витамина В12.

Кроме того, такие же симптомы проявляются и при недостатке витаминов С и К.

Врачи советуют обратиться к лечащему доктору, если синяк не проходит в течение недели, очень большой и появляется на теле без причины.

Узнать о том, имеется ли дефицит данного витамина в организме человека, можно с помощью проведения анализа крови.

Источник: www.mk.ru



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