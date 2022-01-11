Дефицит витамина В12 проявляется странным симптомом на коже
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Цианкобаламин, или витамин В12, способствует образованию эритроцитов, развитию нейронов и синтеза ДНК. Его дефицит в организме проявляется синяками на коже.
По наблюдениям медиков из Кливленда, такая реакция организма на теле свидетельствует о дефиците витамина В12.
Кроме того, такие же симптомы проявляются и при недостатке витаминов С и К.
Врачи советуют обратиться к лечащему доктору, если синяк не проходит в течение недели, очень большой и появляется на теле без причины.
Узнать о том, имеется ли дефицит данного витамина в организме человека, можно с помощью проведения анализа крови.
Источник: www.mk.ru
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