Елена Проклова рассказала о своём состоянии после инсульта
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Российская актриса Елена Проклова была незамедлительно госпитализирована в Москве. Выяснилось, что у 68-летней артистки случился инсульт. Поклонники беспокоятся за состояние ее здоровья.
«У меня все нормально», — кратко пояснила артистка.
Позже она пояснила аудитории, что ей запрещают говорить по телефону. Также она рассказала, что у неё «наилучший вариант инсульта» — при котором двигательные и умственные функции остаются целыми. У актрисы поврежден мозжечок, то есть сдвиг нарушений идёт на вестибулярный аппарат. Человек с такими нарушениями постоянно чувствует тошноту, нарушена координация.
Артистка предполагает, что в конце февраля она уже будет в хорошей форме, так как в начале месяца ей назначена операция по установке стента.
Накануне актриса Людмила Поргина прокомментировала ухудшение здоровья коллеги. «Я не хочу думать, что это связано с личной жизнью», — заявила она.
Источник: www.osnmedia.ru
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