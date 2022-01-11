 

Елена Проклова рассказала о своём состоянии после инсульта

11.01.2022, 22:14, Разное
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Российская актриса Елена Проклова была незамедлительно госпитализирована в Москве. Выяснилось, что у 68-летней артистки случился инсульт. Поклонники беспокоятся за состояние ее здоровья.
«У меня все нормально», — кратко пояснила артистка.
Позже она пояснила аудитории, что ей запрещают говорить по телефону. Также она рассказала, что у неё «наилучший вариант инсульта» — при котором двигательные и умственные функции остаются целыми. У актрисы поврежден мозжечок, то есть сдвиг нарушений идёт на вестибулярный аппарат. Человек с такими нарушениями постоянно чувствует тошноту, нарушена координация.

Артистка предполагает, что в конце февраля она уже будет в хорошей форме, так как в начале месяца ей назначена операция по установке стента.

Накануне актриса Людмила Поргина прокомментировала ухудшение здоровья коллеги. «Я не хочу думать, что это связано с личной жизнью», — заявила она.

Источник: www.osnmedia.ru



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