 

Бустерные прививки вряд ли помогут в борьбе с эпидемией COVID-19, нужны новые вакцины – ВОЗ

11.01.2022, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В организации отмечают, что “с момента своего появления вирус SARS-CoV-2 продолжал развиваться”, и сейчас есть пять “вызывающих озабоченность” вариантов: “Альфа”, “Бета”, “Гамма”, “Дельта” и “Омикрон”.

“В то время, как вариант “Омикрон” быстро распространяется по всему миру, ожидается, что эволюция SARS-CoV-2 продолжится, и “Омикрон” вряд ли станет последним. […] С практической точки зрения, хотя некоторые страны могут рекомендовать бустерные дозы вакцины, непосредственным приоритетом для всего мира является ускорение доступа к первичной вакцинации, особенно для групп с повышенным риском развития тяжелого заболевания”, – считают в ВОЗ.

Эксперты подчеркивают, что “стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой”.

“Необходимы и должны быть разработаны вакцины против COVID-19, которые оказывают большое влияние на профилактику инфекции и передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не будут доступны, и по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы вакцины против COVID-19 продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты, включая “Омикрон” и будущие варианты”, – объяснили в ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 24 декабря “Омикрон” подтвердили в 110 странах.

На 11 января 2022 года в мире подтвердили, по данным ВОЗ, более 308 млн случаев коронавирусной инфекции, кончались почти 5,5 пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Десятки тел жертв COVID-19 обнаружили в реке Ганг

11.12 / В Хабаровске отметят 100-летие со дня рождения Алексея Черного

14.08 / Российским туристам рассказали о мерах в аэропортах Египта

09.03 / Российские послы поздравили женщин на разных языках мира

14.12 / Эпидемия коронавируса поставила под угрозу будущее лондонских кэбов

21.11 / В Европе анонсировали возобновление полетов Boeing 737 MAX

27.12 / Соловьев дал прогноз на 2021 год

19.06 / Из-за плохих привычек и соблазнов в Мексике растёт число детей с ожирением

29.09 / «Круг смерти» — американские СМИ сеют хаос и винят Трампа в кровопролитии

22.03 / Российский рынок акций открылся снижением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика