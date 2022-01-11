Шендерович намекнул, что находится в Варшаве

Этот вывод можно сделать в связи с тем, что Шендерович разместил на своей странице в соцсети фотографию главного редактора польского издания “Gazeta Wyborcza” Адама Михника.

Ранее Шендерович рассказал, когда сможет вернуться в Россию, и анонсировал визит в Украину.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4892915297443841&id=100001762579664

Контекст:

30 декабря 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Шендеровича в реестр “иностранных агентов”. Писатель говорил, что не собирается уезжать из РФ в связи с попаданием в этот список. “Никаких зароков я не даю, по крайней мере, это поганое тавро, которое на меня повесили, – не повод хлопать дверью”, – пояснял он.

Суд в Санкт-Петербурге в конце декабря обязал Шендеровича выплатить 100 тыс. руб. ($1,36 тыс.) в пользу Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации причиненного морального вреда за высказывания в эфире радиостанции “Эхо Москвы”. Писатель назвал предпринимателя “хозяином ЧВК “Вагнер”, а также “уголовником” и “убийцей”. Суд счел эти сведения недостоверными и обязал Шендеровича и “Эхо Москвы” опровергнуть их.

После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете, сообщило “Радио Свобода”. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.

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