 

На границе Армении и Азербайджана вспыхнула стрельба, есть погибший

11.01.2022, 22:04, Новости дня
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Минобороны Азербайджана утверждает, что военные Армении открыли огонь в направлении Кельбаджарского района азербайджано-армянской государственной границы. В результате погиб военнослужащий Азербайджана.

В Баку утверждают, что их подразделения в ответ на это прибегли к “соответствующим мерам”, в результате чего “противоположная сторона была подавлена”.

В то же время минобороны Армении утверждает, что огонь возобновила азербайджанская стороны, используя артиллерию и беспилотники. По данным армянской стороны, пострадали трое их военных.

Контекст:

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт между Армений и Азербайджаном. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

После этого Армения и Азербайджан еще несколько раз обвиняли друг друга в обстрелах и попытках нарушения границ.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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