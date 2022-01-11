В компании Huawei пообещали выпустить новый смартфон с камерой на 108 Мп

Как сообщили представители компании Huawei, в недалеком будущем китайский разработчик планирует вывести на рынок новую модель смартфона с увеличенным экраном и необычно мощным основным датчиком видеокамеры. Он обеспечит съемку с разрешением 108 Мп.

Смартфон – сплошная загадка. Пока только точно известно, что устройство получило рабочее название JLN-AL00. Информации очень мало, несмотря на то, что официальная презентация, по некоторым данным, должна состояться до конца января.

Впрочем, в базе регулятора можно найти упоминание о смартфоне с краном на 6,78 дюйма, у которого есть пять датчиков для видеосъемки. Также сообщается об объеме оперативной памяти на 8 Гб и основных накопителях на 138 и 256 Гб.