Новый вирус имитирует перезагрузку iPhone

В сети появились сообщения о новом вирусе, атакующем разным модели iPhone. Проблема проявляется в том, что устройство самовольно перезагружается.

По словам экспертов по кибербезопасности, вредоносная программа опасна для любых гаджетов, которые работают на операционной системе iOS. Однако пока еще от нее не найдено «противоядие».

Вирус прекрасно маскируется под самое обыкновенное приложение. Удали его полностью пока никому не удалось. Вреднос, получивший название NoReboot, работает, используя разные фоновые процессы. Пользователям советуют проявлять осторожность при работе в сети и не использовать неизвестные ресурсы. Специалисты компании Apple пытаются найти решение появившейся проблемы.