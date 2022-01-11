Как выбрать свою форму ногтей и подходящий под нее дизайн маникюра: советы мастеров нейл-арта

Форма ногтей очень важна для красоты рук. Как ее правильно подобрать? Для этого нужно учитывать такие критерии, как длина и ширина пальцев, а также особенности ногтевой пластины. В статье мы приведем советы мастеров нейл-арта. Они помогут вам выбрать свою форму ногтей и подходящий под нее дизайн маникюра.

Овальная

Эта форма является продолжением пальца и ногтевого ложа. Она не сужается на кончике пальца, а округляется.

Это наиболее естественная форма ногтевой пластины. Она идеально смотрится на тонких пальцах.

Овальные ногти также подойдут женщинам с широкими и короткими кистями. Эта форма зрительно сужает и удлиняет пальцы.

Чтобы использовать эту форму, необязательно отращивать длинные ногти. Вам будет достаточно всего нескольких миллиметров кончика.

Овальная форма универсальна. На нее можно наносить разнообразные рисунки и оттенки лака. Особенно эффектно смотрится дизайн в виде кругов или волн. Если вам нужно создать праздничный маникюр, то используйте лаки металлических оттенков или с блестками.

Миндалевидная

Миндалевидные ногти вошли в моду еще в 1950-е годы. С тех пор они не утрачивают популярности. Эта форма отличается заостренным и суженным кончиком ногтевой пластины. В отличие от “стилетов”, конец ногтя не заостряется, а округляется.

Эта форма не подходит для коротких и широких ногтей. Она отлично смотрится только на длинной и узкой ногтевой пластине. Она также делает руки более тонкими и визуально удлиняет пальцы.

Миндалевидная форма давно стала классикой. Если вы не хотите выглядеть старомодно, не используйте лак персиковых и коралловых оттенков. Замените их на более модные и современные тона. Для миндалевидных ногтей также подойдут прозрачные эмали и лаки телесного цвета.

Эта форма идеально подходит для французского маникюра. Вы можете использовать не только классические бело-розовые, но и коричневатые тона. Это идеальный вариант для осенне-зимнего сезона.

Самые смелые модницы могут использовать трендовый разноцветный маникюр. Такой дизайн предполагает нанесение разных цветов и рисунков на каждый ноготь. Это нарядный и яркий вариант.

Квадратная

Квадратная форма подходит для коротких ногтей. Она визуально расширяет пальцы и хорошо смотрится на узких руках.

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Эта форма очень проста в уходе и подойдет тем женщинам, у которых нет времени на частое подпиливание ногтей. Чтобы кончики ногтевой пластины не ломались и не загрязнялись, их уголки нужно слегка закруглить.

Квадратные ногти универсальны. Эта форма сочетается с разными цветами и дизайном. Вы можете использовать как яркие тона, так и нежные оттенки. На квадратной форме красиво смотрится геометрический рисунок.

Круглая

Круглая форма идеальна для короткой и небольшой ногтевой пластины. Ее не следует использовать женщинами с маленькими кистями и пухлыми пальцами.

Круглую форму очень легко создать. Достаточно лишь немного закруглить края ногтя. Это довольно прочный вариант. Вам не придется беспокоиться о том, что ноготь сломается.

Округлые ногти сочетаются с разными оттенками лака. Вы можете использовать любые тона, в зависимости от вашего наряда и настроения.

Коффин

Стиль коффин иначе называется “балериной”. Эта форма похожа на балетные пуанты. Кончик длинной ногтевой пластины подпиливается в виде квадрата.

Эта форма удлиняет любой тип пальцев и кистей. Но она подходит только обладательницам крепких и длинных ногтей. Если вы решили использовать этот стиль, но ваша ногтевая пластина короткая или слабая, то вы можете попробовать акриловое наращивание.

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“Балерина” выглядит очень модно и стильно, но требует регулярного ухода. Вам придется постоянно поддерживать квадратную форму кончика ногтя.

Такая форма ногтей сама по себе выглядит очень броско. Поэтому вы можете использовать лаки спокойных и нежных тонов: прозрачных, матовых, бежевых, телесных.

Ногти в стиле коффин достаточно крупные, поэтому на них можно легко нанести любой рисунок. Если вам нравится отращивать ногтевой кончик до большой длины, то попробуйте экстравагантные варианты французского маникюра.

На ногтях средней длины будет красиво смотреться маникюр в розовых тонах с неброским рисунком.

Стилеты

Острые и длинные ногти-стилеты подойдут самым смелым модницам, которые не боятся приковывать посторонние взгляды. Такой маникюр всегда привлекает много внимания. Он зрительно удлиняет пальцы.

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Такая форма подходит обладательницам красивых и тонких пальцев. В противном случае она подчеркивает несовершенства. Стилеты не идут женщинам с крупными руками и длинными пальцами.

Укороченные стилеты можно сделать на натуральных ногтях. Если же вы хотите придать ногтевым пластинам вид кошачьих когтей, то лучше использовать гелевое наращивание.

Ногти-стилеты ассоциируются с экстравагантным образом женщины. Их часто покрывают ярким лаком и используют необычные рисунки. Но стилеты хорошо сочетаются и с элегантным французским маникюром.

Заключение

Если вы желаете придать своим ногтям новую форму, то лучше всего это делать в салоне. Дома вы можете поддерживать ее с помощью пилочки. Если вы решили заняться подпиливанием ногтей самостоятельно, то это требует определенных навыков. Выбирайте такую форму ногтевой пластины, которая соответствует особенностям строения ваших пальцев и кистей.