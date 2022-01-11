Самые свежие и стильные стрижки 2022 года, согласно стилистам из модных салонов

Вы готовы изменить образ и сделать новую прическу? Тогда вам стоит узнать, какие тенденции в парикмахерском искусстве будут актуальны в 2022 году. И далее вы найдете подборку свежих и стильных стрижек от стилистов престижных салонов.

Длинная взъерошенная шегги

Если у вас безжизненные волосы, то попробуйте сделать прическу шегги (главное фото). Она станет особенно актуальной в новом году. Стрижка подходит женщинам от 20 до 40 лет, и она станет идеальным выбором для тех, кто не любит тратить много времени на укладку. Ведь взъерошенность легко зафиксировать лаком или спреем.

Блант (прямой) боб

Если хотите изменить стиль, то попробуйте сделать удлиненный боб с прямым срезом. Такая стрижка отлично смотрится на прямых и вьющихся локонах. А тонким волосам визуально добавляет густоту. А чтобы придать дополнительный шик образу, сделайте мягкий балаяж с темными корнями и яркими кончиками.

Многослойная шегги с челкой

Эта многослойная стрижка добавляет живости волосам. А слои, обрамляющие лицо, вместе с челкой прекрасно оттеняют скулы и подчеркивают красоту глаз. И особенно эффектно эта стрижка сочетается с ультрамодным бледно-розовым оттенком волос.

Пикси с контрастом

Если хотите сделать дерзкую и привлекающую внимание стрижку, то контрастная пикси станет идеальным выбором. Благодаря светлой верхней части прическа получает дополнительный объем, что понравится обладательницам тонких волос. Но контрастная стрижка требует тщательного внимания, и, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии, понадобится часто посещать салон.

Боб с челкой-шторкой

Эта стрижка идеально сочетает модный стиль с голливудским гламуром. И она подходит женщинам всех возрастов. Но ее лучше выбирать обладательницам овальной формы лица, так как срез привлечет излишнее внимание к острому или треугольному подбородку.

Объемный пикси-боб

Если хотите изменить образ, но не готовы к кардинальной обрезке волос, то попробуйте объемный пикси-боб. Стрижка выглядит не слишком короткой, но эффектной. И она отлично сочетается с модным мелированием.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Удлиненный боб с челкой

Стрижка станет лучшим выбором обладательниц не слишком густых волос. Благодаря тупому срезу она добавляет объема и веса локонам. А короткая челка делает ее более экстравагантной.

Современная версия прически “Рэйчел”

В современной версии стрижка “Рэйчел” приобрела более мягкие очертания. Ее слои стали более длинными, но они также обрамляют лицо и подчеркивают женственность образа.

Равномерные волны

Если вы обладательница волос средней длины, то попробуйте сделать равномерные волны с помощью щипцов. Такая прическа выглядит по-особому романтично и нежно.

Стрижка “волк”

Стрижка “волк” станет ведущим трендом 2022 года. Она представляет собой нечто среднее между “кефалью” и классическим “каскадом”. И если нравятся каскадные и живые прически, то она вам идеально подойдет. И конечно, ее можно видоизменять, слегка завивая локоны диффузором или делая крупные кудри с помощью плойки.