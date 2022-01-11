Мнение: О новых лишениях для россиян… Что ещё нам приготовили?

Всё-таки жить в России без страданий и лишений – это роскошь. И роскошь непозволительная. Ибо только «страданиями душа очищается».

Такая идея, вполне вписывающая в официозную концепцию возрождения «скреп» и возвращения к «истокам» исконно русской духовности, всё откровеннее проводимую Кремлём, получает новое развитие. На фоне американских угроз и российских ультиматумов Западу у властей возникают очередные мысли по поводу того, что для сограждан является лишним. И чего ещё их можно безболезненно лишить.

Бытовая техника и электроника, поставки которой #США грозят запретить в случае агрессии России против Украины, не является чем-то «святым» для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозу американских санкций, вновь озвученную после первого, и, надо признать, безрезультатного раунда консультаций по безопасности Женеве. По их итогам замгоссекретаря США Уэнди Шерман вновь озвучила грозное предупреждение Вашингтона. «Если #Россия вторгнется на Украину, это повлечёт за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году. Мы готовы и согласовали [действия] с нашими партнёрами и союзниками», – заявила она. В числе таких последствий – полный запрет на поставки в РФ электроники и бытовой техники, а также запчастей и комплектующих.

Позиция Москвы, озвучиваемая в эти дни, сводится к известной фразе о еже и голой жэ. Возможное эмбарго на экспорт в Россию потребительских товаров – от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, – по словам Дмитрия Пескова, не является самой страшной угрозой. «Всё-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого… в нашем обществе. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», – сказал кремлёвский рупор в ходе брифинга во вторник.

Это показывает, с одной стороны, что вероятность новых американских санкций в Кремле оценивают как очень высокую. Даже несмотря на все бравады насчёт «информационной подготовки». С другой стороны, кремлёвские начальники, как могут, демонстрируют твёрдость духа и крепость тела. Возможно, понимая, что до нефтегазового эмбарго и полномасштабных финансовых ограничений дело опять не дойдёт. То есть, весьма возможный #кризис снова будет целиком переложен на плечи населения.

Пусть так, но всё же поражает беспардонная самонадеянность кремлёвских рупоров. То один, живущий сытно и сладко, рассуждает о том, что «лучше всего россияне умеют умирать», при этом даже в путинский Рай отнюдь не собираясь. То другой, не пачкавший рук бытовой работой, наверное, с детства, заявляет о возможности спокойно обойтись без посудомоек и стиралок. То третий, с виллой на зарубежном озере, заводит песнь о защите «родной земли»…

Нет, понятно, что им всё – божья роса. Но чего ради остальные 140+ миллионов должны возвращаться к тазикам с горчичным порошком и постирушкам в прорубях? Ради процветания и благоденствия «верхних десяти тысяч»? В этом теперь святой смысл существования России?

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