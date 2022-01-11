Ученые установили количество воды, содержащейся в атмосфере Земли

Немало экспертов убеждены, что свое название Земля получила из-за того, что в ней содержится больше воды. По этой же причине ее нередко называют «Голубой планетой». Ученые решили выяснить, какое количество воды содержит сама атмосфера в виде пара.

Ранее было установлено, что около 70% поверхности Земли покрыто водой, а 96,5% запасов воды на планете находятся в океанах. Но вода не остается внизу, а поднимается в атмосферу в виде пара. Специалисты убеждены, что при падении этого всего произошла бы огромная катастрофа, в которой пострадали бы люди.

Гидрологический цикл воды на Земле препятствует задержке воды на одном месте, за счет чего она испаряется и конденсируется, после чего в виде осадков выпадает на поверхность. Цикл повторяется по кругу. Ученые выяснили, что водяной пар задерживается в воздушной оболочке Земли в течение 10 дней. Если принять во внимание, что площадь планеты достигает более 500 миллионов квадратных километров, то атмосфера ежедневно содержит более 37 миллионов миллиардов галлонов воды.

Ученые рассказывают, что есть вероятность глобального потепления, поскольку климат постоянно меняется, что приводит к увеличению количества пара. Это обусловлено тем, что водяной пар является парниковым газом.

Источник: planet-today.ru